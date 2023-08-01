FT: США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках боеприпасов ВСУ

https://racurs.ua/n185714-ft-ssha-dogovorilis-s-bolgariey-i-ujnoy-koreey-o-postavkah-boepripasov-vsu.html

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США прагнуть збільшити обсяги поставок критично важливих для України 155-мм боєприпасів для підтримки контрнаступу Збройних сил України.

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Про це пише Financial Times з посиланням на американських посадовців.

За їхніми даними, Вашингтон вже уклав угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання снарядів Києву. Аналогічні переговори зараз тривають з Японією.

Financial Times вказує, що адміністрація президента США Джо Байдена впродовж кількох місяців знала про виснаження запасів боєприпасів в України та активізувала зусилля задля постачання снарядів ЗСУ.

Йдеться про снаряди калібру 155 мм, що включають в себе поставки від міжнародних союзників у короткостроковій перспективі, а також плани наростити їхнє виробництво в США протягом наступних двох років.

Згідно з даними армії США, Вашингтон має на меті виробляти до 90 тис. боєприпасів на місяць до 2025 фінансового року, порівняно з 24 тис. зараз і 14 тис. на місяць до повномасштабного вторгнення рф в Україну. Американці будують більше виробничих ліній, в тому числі переоснащують завод у Канаді та встановлюють нову складальну лінію в штаті Техас. Армійські чиновники заявили, що вони також можуть створити нові потужності для завантаження, складання і пакування 155-мм боєприпасів в штатах Арканзас, Айова і Канзас.