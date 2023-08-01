Три депутата Киевсовета подозреваются в уклонении от военной службы — детали

https://racurs.ua/n185718-tri-deputata-kievsoveta-podozrevautsya-v-uklonenii-ot-voennoy-slujby-detali.html

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Державне бюро розслідувань інкримінує трьом депутатам Київської ради і одному помічнику депутата ухилення від військової служби. За даними слідства, вони є військовослужбовцями однієї із військових частин Територіальної оборони Збройних сил України, втім упродовж року не з’являлись на службу.

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При цьому депутати отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу. Підозрювані оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Слідчі ініціюють клопотання стосовно обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Депутати підозрюються в ухиленні від несення військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. Відповідальність передбачена ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України.

Усім загрожує до 10 років перебування за ґратами.

Нагадуємо, від початку повномасштабного вторгнення рф ДБР відкрило 106 кримінальних справ стосовно зловживань під час роботи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.