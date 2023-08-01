100 обысков в военкоматах 11 областей — разоблачена масштабная схема уклонения от призыва

https://racurs.ua/n185735-100-obyskov-v-voenkomatah-11-oblastey-razoblachena-masshtabnaya-shema-ukloneniya-ot-prizyva.html

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Майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей провели правоохоронці. За повідомленням Офісу генпрокурора та МВС, викрито масштабну схему ухилення від призову під час мобілізації.

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Наразі в межах розслідування проведено майже 100 санкціонованих обшуків на території Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей та у Києві.

Правоохоронці виявили та вилучили журнали реєстрації медичних висновків, довідок амбулаторних пацієнтів, інші медичні та облікові документи. За адресами місць проживання ухилянтів виявлено та вилучено оригінали довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних із зазначенням непридатності до військової служби.

За даними слідства, службові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в областях спільно з членами військово-лікарської комісії і при посередництві третіх осіб налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоров’я. Військовозобов’язаних знімали з військового обліку. Така послуга в середньому коштувала 6 тис. дол.

Під час перевірки частини військовозобов’язаних установлено, що вони навіть не прибували для проходження ВЛК. Про це, у тому числі свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоров’я. Отримані довідки про непридатність до військової служби вони використовували для виїзду за кордон.

Сьогодні поліція затримала на Закарпатті голову ВЛК: він брав від чоловіків гроші за те, щоб «посприяти» в незаконному виготовленні опіки за особою похилого віку, яка не здатна до самообслуговування.

Такий документ дозволяв ухилитися від військової служби.