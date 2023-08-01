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Один выстрел FPV-дрона – минус российский танк в окрестностях Бахмута
Один выстрел FPV-дрона — минус российский танк в окрестностях Бахмута (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185741-odin-vystrel-fpv-drona-minus-rossiyskiy-tank-v-okrestnostyah-bahmuta-video.htmlРакурс
Роботу група М2 Центру спецоперацій СБУ показав віцепремєр Михайло Федоров.
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У своїх соцмережах він опублікував відео майстерної роботи оператора та дрона українського виробництва від групи «Ескадрон». Її наслідком стало знищення техніки окупантів та врятовані життя наших воїнів.
Продовжуємо забезпечувати Сили оборони FPV-коптерами в межах «Армії дронів». Переможемо технологіями ворога, який переважає кількістю, — підписав відео Федоров.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що воїни радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького ПвК «Південь» зі стрілецької зброї збили ударний російський безпілотник «Ланцет».
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