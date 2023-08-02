Тернополянка продала 230 фейковых путевок на отдых в Греции

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Правоохоронці Тернопільщини викрили зловмисницю, яка ошукала 230 людей. Жінка розмітила оголошення про тур у Греції в інтернеті. Путівка вартувала 340 євро.

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У цю суму входило дев’ять ночей на курорті, дворазове харчування, страховка та доїзд комфортабельним автобусом. Жінка запевнила усіх клієнтів, серед яких було понад 100 дітей, у тому, що львівська туристична фірма, з якою вона співпрацює, уже забронювала номери, повідомили в МВС.

Коли туристи приїхали у зазначений готель, то з’ясувалося, що бронь готель скасував, оскільки жодної проплати за відпочинок ніхто не вніс.

За першу ніч люди оплатили самостійно — номер вартував від 140 євро. Наступного дня вони вже мали з’їжджати, але у справу втрутилися представники посольства та правоохоронні органи.

Львівська фірма, з якою начебто співпрацювала фігурантка, все-таки виділила 5,5 млн гривень і з власної кишені оплатила тур потерпілих. Після цього керівники турагенції звернулися із заявою до правоохоронних органів. Написали скарги до поліції й самі туристи.

Жінка у скоєному зізналася, але зі 127 тис. євро вона повернула лише 20 тис. євро, 15 тис. доларів, 40 тис. гривень й запевнила, що решту також компенсує туристичній агенції.