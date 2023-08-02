В Киеве начались съемки медицинской драмы "Полевой госпиталь"

https://racurs.ua/n185769-v-kieve-nachalis-semki-medicinskoy-dramy-polevoy-gospital-foto.html

Ракурс

У Києві розпочались зйомки медичної драми «Польовий шпиталь». Премʼєра серіалу відбудеться восени на телеканалі «1+1 Україна»

.

Нова стрічка, заснована на реальних подіях, розкаже про роботу шпиталю, де працюють міжнародні фахівці в умовах війни, розвʼязаної в Україні. Серіал розповідає про героїзм і вміння працювати в екстремальних умовах, про страхи та втрати, про подолання випробувань, з якими стикаються медики із різних країн, рятуючи життя.

За сюжетом, в мальовничому містечку на кордоні з Польщею під час повномасшатбного вторгнення росії в Україну розгорнув роботу польовий шпиталь. Тут працюють разом українські лікарі, добровольці та висококваліфіковані спеціалісти з різних країн, таких як Ізраїль, Польща і Америка.

Вони відмовилися від свого спокійного життя, щоб допомагати і рятувати життя тих, хто постраждав від військових дій. Кожен день у шпиталі — це складні кейси і надія на краще. Пацієнтами є як воїни, які героїчно боронять Україну, так і цивільні. Кожен з них має власну історію, нерідко засновану на реальних подіях. Поміж глухих звуків війни, шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя, де у болісних обставинах може зародитися навіть кохання.

У головних ролях глядачі побачать акторку театру і кіно Лілію Цвелікову, яка зіграла одну з ролей в серіалі «ЯЖЕБАТЬ» та акторку Олександру Епштейн, відому за серіалом «Філін». Також глядачі побачать ведучого «Сніданку.Вихідний» Олександра Попова, Іллю Пономаренка, відомого за проєктом «Джек та Лондон», зірок серіалу «Моя улюблена Страшко» Костянтина Октябрського та Сергія Кіяшка та актора Ігоря Рубашкіна.