Военком на Закарпатье заставлял солдат строить ему дом. Фото: ГБР

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Ракурс

Військовий комісар одного з районів Закарпатської області змушував солдат будувати його маєток.

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Воєнком, який народився та навчався на території росії, змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому будинок. З початку березня 2023 року солдати замість служби проводили будівельні роботи. Відповідний наказ надав начальник одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки. Про це 2 серпня повідомили в Державному бюро розслідувань.

Працівники бюро 1 серпня провели низку обшуків у помешканні та робочому кабінеті воєнкома й виявили за роботою на будівництві трьох солдатів. Військовослужбовці вже дають показання слідству.

Під час обшуків у фігуранта виявили та вилучили 3,5 тис. дол., російську атрибутику (монети, документи про здобуття освіти в рф), одяг з емблемами СРСР та рф, посвідчення офіцера Міноборони СРСР, а також значки, кокарди та георгіївську стрічку.

Воєнкому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили бухгалтера фінансово-економічного підрозділу військової частини у тому, що він привласнив 10 млн грн із зарплатного фонду морських піхотинців. На вкрадені гроші він купив автомобіль преміум класу, коштовні гаджети та побутову техніку.