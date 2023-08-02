Військовий бухгалтер привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів на Одещині

https://racurs.ua/ua/n185755-viyskovyy-buhgalter-pryvlasnyv-ponad-10-mln-grn-iz-zarplatnogo-fondu-morpihiv-na-odeschyni.html

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СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині. Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини.

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За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у ЗСУ.

«Завдяки схемі» фігурант придбав авто преміум класу, коштовні гаджети та побутову техніку. Загалом посадовець розікрав понад 10 млн бюджетних гривень.

Під час обшуків працівники СБУ виявили автомобіль Audi Q7, гаджети і побутову техніку, які бухгалтер придбав за вкрадені гроші, а також майже 2,5 млн грн на банківських картках його знайомих. Йому загрожує до 8 років тюрми.