Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Військовий бухгалтер привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів на Одещині

Військовий бухгалтер привласнив 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів на Одещині

2 сер 2023, 10:29
999

СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині. Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини.


.

За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у ЗСУ.

«Завдяки схемі» фігурант придбав авто преміум класу, коштовні гаджети та побутову техніку. Загалом посадовець розікрав понад 10 млн бюджетних гривень.

Під час обшуків працівники СБУ виявили автомобіль Audi Q7, гаджети і побутову техніку, які бухгалтер придбав за вкрадені гроші, а також майже 2,5 млн грн на банківських картках його знайомих. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів