Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки нічної атаки рф на південь Одеської області показала влада
Наслідки нічної атаки рф на південь Одеської області показала влада (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185754-naslidky-nichnoyi-ataky-rf-na-pivden-odeskoyi-oblasti-pokazala-vlada-foto.htmlРакурс
Влада показала наслідки нічної атаки по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Ворожі БПЛА пошкодили елеватор.
.
Медіа пишуть, що російські виродки цієї ночі вдарили по зернових термінах у Рені — українському порту на Дунаї.
«Ракурс» писав, що окупанти у ніч проти 2 серпня атакували «шахедами» південь Одещини.
Зафіксовано пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор. Станом на 5:30 інформації про поранених не надходило, повідомляє ОК «Південь».
Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже три години.
Цієї ночі ППО збила у небі над Україною 23 «шахеди». Більшість цих ударних БПЛА приземлили довкола Києва та в Одеській області.