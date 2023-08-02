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Ракурс
Наслідки нічної атаки рф на південь Одеської області показала влада

Наслідки нічної атаки рф на південь Одеської області показала влада (ФОТО)

2 сер 2023, 09:59
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Влада показала наслідки нічної атаки по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Ворожі БПЛА пошкодили елеватор.


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Медіа пишуть, що російські виродки цієї ночі вдарили по зернових термінах у Рені — українському порту на Дунаї.

Наслідки нічної атаки рф на південь Одеської області показала влада

«Ракурс» писав, що окупанти у ніч проти 2 серпня атакували «шахедами» південь Одещини.

Зафіксовано пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор. Станом на 5:30 інформації про поранених не надходило, повідомляє ОК «Південь».

Наслідки нічної атаки рф на південь Одеської області показала влада

Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже три години.

Цієї ночі ППО збила у небі над Україною 23 «шахеди». Більшість цих ударних БПЛА приземлили довкола Києва та в Одеській області.

Наслідки нічної атаки рф на південь Одеської області показала влада

Джерело: Ракурс


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