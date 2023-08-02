Емоціям варто охолонути - Зеленський втрутився у дипломатичний скандал між Варшавою та Києвом

https://racurs.ua/ua/n185753-emociyam-varto-oholonuty-zelenskyy-vtrutyvsya-u-dyplomatychnyy-skandal-mij-varshavou-ta-kyievom.html

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Президент України Володимир Зеленський втрутився у дипломатичний скандал між Варшавою та Києвом. Він закликав не дати політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами.

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Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи — від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може, — написав Зеленський у Твіттер.

Президент України наголосив, що емоціям варто охолонути.

Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2023 Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом — понад усе, — зазначив Зеленський.

Увечері 1 серпня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення українського МЗС викликати посла країни Бартоша Ціхоцького після заяви керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача про те, що «Україні варто було б почати цінувати допомогу Польщі».

Виклик польського посла — представника країни, що єдиною залишалася в Києві в день вторгнення росії в Україну — в МЗС України не мав відбутися. У міжнародній політиці, в умовах війни й з урахуванням величезної підтримки, яку Польща надала Україні, таких помилок бути не повинно. Ми завжди захищатимемо добре ім’я Польщі, її безпеку, і інтереси жодної іншої країни ніколи не переважають інтереси Республіки Польща, — зазначив Моравецький.

Раніше до МЗС України запросили посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра канцелярії Президента Польщі, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача. В ефірі польського TVP Пшидач заявив, що Україна отримала велику підтримку від Польщі. І що їй «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх років».

Польське МЗС згодом повідомило, що запросило посла України в Польщі «у зв’язку із заявами представників української влади».