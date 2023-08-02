Військові показали ракети Hydra на українських гелікоптерах

https://racurs.ua/ua/n185752-na-ukrayinskyh-gelikopterah-pokazaly-rakety-hydra-z-lazernou-systemou-navedennya-ta-rozsuvnymy.html

Ракурс

Українські військові показали американські ракети Hydra 70 інтегровані у гелікоптер Мі-24В армійської авіації ЗСУ.

.

Відео з новим озброєнням було опубліковано в соціальних мережах.

Hydra 70 це американська некерована 70-мм авіаційна ракета, яку використовують для ураження техніки та живої сили ворога. Вперше про її передачу в рамках військової допомоги стало відомо в травні цього року.

На відео пілот завантажує авіаційну ракету у 19-зарядну пускову установку M261. Блок встановлений на пілон гелікоптера Мі-24В.

Ракети Hydra застосовуються українською авіацією для завдання віддалених ударів за допомогою стрільби з кабрування. Їх ефективна дальність при стрільбі у такому режимі сягає 3−4 км, залежно від модифікації ракети і параметрів польоту гелікоптера таких як швидкість та висота.

«Мілітарний» пише, що американські боєприпаси поступово заміняють радянські 80-мм некеровані ракети С-8, запаси котрих вже вичерпались через активне застосування штурмовиками Су-25 та вертольотами Мі-8 та Мі-24.

Окрім некерованих ракет Сполучені Штати також надсилають Україні і їх керовану версію APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). В ракету інтегрована напівактивна лазерна система наведення та блок керування з розсувними крилами.

Наведення ракети на ціль забезпечує безпілотник шляхом підсвічування об'єкта лазерним променем аж до моменту ураження.

Наразі немає підтверджених фактів застосування цих ракет українською авіацією. Проте «Мілітарний» повідомляв про їх використання із наземних пускових платформ однією з бригад морської піхоти.

Окрім 70-мм некерованих авіаційних ракет на озброєнні ЗСУ також знаходиться і їх більша версія у вигляді 127-мм ракети Zuni.

Ці ракети застосовуються українською авіацією з січня 2023 року замість вже дефіцитних 122-мм радянських ракет С-13. Основною платформою для їх застосування є штурмовики Су-25, хоча можливе встановлення і на гелікоптери.

Боєприпас з бойовою частиною у 20−25 кг, залежно від модифікації, здатний уражати рознесені у просторі цілі на відстані до 8 кілометрів. Ракети застосовуються із пускових установок LAU-10 на чотири ракети.