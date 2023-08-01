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МЗС викликало посла Польщі через висловлювання польського посадовця про нібито «невдячність українців»

МЗС викликало посла Польщі через висловлювання польського посадовця про нібито «невдячність українців»

1 сер 2023, 17:01
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МЗС України викликало посла Польщі через висловлювання польського посадовця про нібито «невдячність українців».


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Марчин Пшидач, міністр канцелярії Анджея Дуди, сказав що Україна отримала велику підтримку від Польщі і їй «варто б почати цінувати роль, яку Польща відіграла протягом останніх місяців і років».

Це прозвучало в контексті можливого скасування заборони на імпорт українського збіжжя до країни. Речник МЗС України наголосив, що ці заяви є неприйнятними.

Українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів, — сказав він.

Раніше керівник Бюро президента Польщі з питань міжнародної політики Пшидач заявив у коментарі Telewizja Polska, що нашій державі «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років», коментуючи вимогу п’яти країн ЄС, у тому числі своєї, продовжити обмеження на імпорт українського зерна та вплив цього на польсько-українські відносини. Заступник керівника офісу президента України Андрій Сибіга відповів на це у Facebook.

Він наголосив, що Київ «категорично відкидає" спроби деяких польських політиків навʼязати своєму суспільству думку про те, що Україна нібито не цінує підтримку з боку Польщі. Сибіга назвав дії Пшидача маніпуляцією та грою на власні конʼюнктурні інтереси, яка не має нічого спільного з реальністю.

А реальність — це дружній і відкритий діалог президентів України і Польщі, між якими присутній високий рівень взаєморозуміння і взаємної довіри. Реальність — це незаперечний факт, що Україна щодня віддячує Польщі та іншим країнам союзникам своєю найвищою жертовністю і хоробрістю наших героїв на полі бою. Польська зброя в руках українських військових ефективно стримує російського агресора. І підтримка нас зброєю — це не благочинність, а інвестиції у власну безпеку Польщі, — наголосив представник ОП.

Джерело: Ракурс


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