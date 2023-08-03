В сети показали, как сегодня выглядят Каховское водохранилище и подорванная россиянами ГЭС

https://racurs.ua/n185800-v-seti-pokazali-kak-segodnya-vyglyadyat-kahovskoe-vodohranilische-i-podorvannaya-rossiyanami-ges.html

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В мережі показали, як сьогодні виглядають Каховське водосховище і підірвана росіянами ГЕС.

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Напередодні в «Укренерго» повідомили, що на відновлення Каховської гідроелектростанції піде близько шести років.

Роботи можна буде розпочати лише після деокупації.

Тим часом мешканці Нікополя створюють городи на дні Каховського водосховища. Нікопольці висадили картоплю й кабачки на дні водосховища, що обміліло після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Світлини з місць, де тепер росте городина, опублікувало Nikopolnews.

У виданні зазначають, що поки жителі Нікополя вирощують городину, колишнє дно Каховського водосховища заростає травою і перетворюється на луки. Про минуле місцевості нагадують тільки старі човники, містки рибалок та мушлі.