Падение вертолета в Броварах — ГБР сообщило о подозрении ГСЧСникам

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ДБР повідомило про підозру посадовцям ДСНС, через дії яких у січні в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС.

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Зокрема, про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Посадовці допустили порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Попри застереження, вони залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області.

Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року в Броварах розбився гелікоптер, в якому перебувало керівництво МВС. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, ще троє співробітників системи МВС та екіпаж з трьох працівників ДСНС. Гелікоптер під час падіння зачепив будівлю дитячого садку та багатоповерхівку, внаслідок чого загинули ще кілька людей на землі, в тому числі діти.

В Офісі президента заявили, що керівництво МВС на гелікоптері прямувало у відрядження в одну з «гарячих точок».