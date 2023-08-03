Арахамия назвал, за что депутатов будут выгонять из «Слуги народа»

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Партія президента «Слуга народу» посилить відповідальність народних депутатів в умовах повномасштабної війни. Останніх тепер виключатимуть з фракції у Верховній Раді не лише через поїздки на курорти.

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Про це розповів очільник фракції монобільшості у парламенті Давид Арахамія в інтерв’ю для «РБК-Україна».

З його слів, нині Рада працює над тим, щоб максимально наблизити вступ країни до Європейського Союзу, що, зі свого боку, зокрема потребує ухвалення 37 євроінтеграційних законів.

Не всі з потрібних законів популярні. Наприклад, законопроект про повернення податків на колишній, довоєнний рівень та поновлення перевірок був непопулярним, і я важко зібрав за нього голоси. Але це була умова надання нам макрофінансової допомоги. На сьогодні вже, напевно, понад 60 копійок у кожній гривні, яка є у бюджеті, — це гроші іноземних партнерів, — пояснив Арахамія.

На його думку, якщо партнери Києва вважають за необхідне ухвалення відповідного закону, незважаючи на опір, парламент повинен прийняти цю умову та назбирати голоси для ухвалення законопроєкту.

Водночас є ті, хто хоче «бути популярним» та виступити проти голосування у момент, коли Верховна Рада сьогодні живе у порядку денному, під час якого виконує список обов’язків.

І ті, хто не хочуть підтримувати — моя думка: нехай складають мандат, потім нехай йдуть на наступні вибори, коли вони будуть проводитись, та розповідають виборцям, які вони були гарні, коли за щось не проголосували, — заявив Арахамія.

Він додав, що кільком нардепам-«слугам» загрожує виключення з фракції. Наразі вони отримали останній шанс, щоб зрозуміти важливість сьогоднішніх голосувань.

Наприклад, з релігійних питань ми завжди маємо вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, — теж. А коли є міжнародні зобов’язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли, — додав голова фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, нещодавно проект «Радіо Свободи» «Схеми» оприлюднив розслідування про Холодова, в якому стверджувалось про те, що народний депутат покинув Україну ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. Він перебуває зі своєю родиною за кордоном, зокрема, у сімейному маєтку на Кіпрі.