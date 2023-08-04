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Военком Донецкой области безосновательно выплатил миллион подчиненным. Фото: ГБР

Военком Донецкой области безосновательно выплатил 1 млн грн подчиненным — ГБР

4 авг 2023, 14:19
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Керівник Донецького обласного військкомату безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим на майже 1 млн грн.


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Раніше цей посадовець очолював Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а зараз очолює Донецький обласний ТЦК та СП. Під час роботи на Запоріжжі з липня по грудень 2022 року він без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Однак ці люди не брали участі в боях, а безпідставно перебували у прифронтовій зоні. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. грн, — зазначили в Бюро.

Крім того, один із його підлеглих, який не воював, надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги «у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях».

Також керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам. А одному з авторитетів він допоміг знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

Підозрюваного представника ТЦК вже затримали. Йому інкримінують перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Воєнком Донеччини безпідставно виплатив мільйон підлеглим. Фото: ДБР

Нагадаємо, військовий комісар одного з районів Закарпатської області змушував солдат будувати його маєток. Зловмисника вже викрило Державне бюро розслідувань, йому вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Источник: Ракурс


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