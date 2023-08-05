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Отобрана первая группа украинских пилотов для учений на F-16 – Politico

Отобрана первая группа украинских пилотов для учений на F-16 — Politico

5 авг 2023, 08:58
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Перша група з війсьмох українських пілотів уже готові до навчань на багатоцільових американських винищувачах F-16.


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Про це пише видання Politico з посиланням на анонімного офіційного представника США.

Як тільки союзники затвердять план навчання, пілоти одразу ж почнуть процес освоєння. Однак, дата початку навчань поки що невідома, — вказав чиновник.

В межах навчань ще 20 пілотів у серпні пройдуть спеціальні курси англійської мови у Великій Британії. Загалом навчатимуть, ймовірно, 32-х пілотів — стількох людей достатньо для двох ескадрилій.

Зі слів спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, відправлення українських пілотів до Європи, де вони опановуватимуть літаки F-16, відбудеться наприкінці літа.

Офіційний Київ обіцяв використовувати F-16 лише для виконання завдань в межах України.

Источник: Ракурс


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