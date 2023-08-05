армия россии забрала 10 вертолетов из беларуси

https://racurs.ua/n185869-armiya-rossii-zabrala-10-vertoletov-iz-belarusi.html

Ракурс

На території підконтрольної росії білорусі значно зменшилося авіаційне угруповання окупаційної армії рф. З країни до Брянської області вилетіли 10 російських вертольотів.

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Про це 5 серпня повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

О 8.15−8.20 з території аеродрому «Мачулищі» вилетіла група з 10-ти вертольотів рф:

чотири Мі-8 ВКС рф;

шість Мі-24 ВКС рф;

Вертольоти пізніше були помічені над Могильовською областю в напрямку кордону з росією, який надалі й перетнули. Більшість з них перебували на території білорусі 209 днів. Пізніше вони приземлились в аеродромі «Сеща» Брянської області рф.

… В білорусі перебувало щонайменше 11 вертольотів ПКС рф. Тепер, ймовірно, залишився один, — повідомляє «Беларускі Гаюн».

Також під час перебування в Білорусі група гелікоптерів втратила одну з одиниць своєї техніки — в червні під Івацевичами розбився Мі-24.