КНДР заявила, что поможет Китаю защитить «суверенитет» в случае войны за Тайвань

https://racurs.ua/n185872-kndr-zayavila-chto-pomojet-kitau-zaschitit-suverenitet-v-sluchae-voyny-za-tayvan.html

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Північна Корея заявила, що план США надати зброю Тайваню відображає його «зловісний намір» стримувати Пекін і посилить регіональну напруженість до «точки спалаху війни». Пхеньяна каже, що допоможе захистити Китаю його «суверенітет», якщо Вашингтон «спровокує" війну у Тайванській протоці.

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Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

США публічно заявляють, що дотримуються принципу єдиного Китаю, але в тилу підбурюють до «незалежності» Тайваню, невіддільної частини Китаю. Це подвійна гра, — заявив представник Міністерства закордонних справ Північної Кореї.

Гендиректор Департаменту у справах Китаю МЗС КНДР Мейонг Йонг Рім вказав, що Вашингтон прагне зробити Тайвань «окопом першої лінії для реалізації своєї стратегії стримування Китаю», щоб в кінцевому підсумку забезпечити собі «гегемоністську» позицію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Чиновник підтвердив готовність Пхеньяна «допомогти Китаю захистити свій суверенітет» і досягти «священної справи об'єднання», попередивши, що Вашингтон зіштовхнеться з «невизначеними наслідками», якщо й надалі «провокуватиме» Пекін.