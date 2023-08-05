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Российский танк уничтожили воины ВСУ в Луганской области
Российский танк уничтожили воины ВСУ в Луганской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185871-rossiyskiy-tank-unichtojili-voiny-vsu-v-luganskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Бійці 32-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України знищили танк окупантів на лінії фронту у Луганській області.
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Про це повідомив у Телеграм нардеп Юрій Мисягін.
Він також опублікував відео моменту знищення військової техніки окупаційної армії росії.
Бійці 32-ї ОМБр виявили та знищили танк окупантів у районі села Новоселівське, де зараз точаться важкі бої і українські підрозділи потроху повернули втрачені позиції, — йдеться у повідомленні.