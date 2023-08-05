Российский танк уничтожили воины ВСУ в Луганской области

https://racurs.ua/n185871-rossiyskiy-tank-unichtojili-voiny-vsu-v-luganskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Бійці 32-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України знищили танк окупантів на лінії фронту у Луганській області.

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Про це повідомив у Телеграм нардеп Юрій Мисягін.

Він також опублікував відео моменту знищення військової техніки окупаційної армії росії.