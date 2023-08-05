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Ракурс
Російський танк знищили воїни ЗСУ на Луганщині

Російський танк знищили воїни ЗСУ на Луганщині (ВІДЕО)

5 сер 2023, 13:58
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Бійці 32-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України знищили танк окупантів на лінії фронту у Луганській області.


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Про це повідомив у Телеграм нардеп Юрій Мисягін.

Він також опублікував відео моменту знищення військової техніки окупаційної армії росії.

Бійці 32-ї ОМБр виявили та знищили танк окупантів у районі села Новоселівське, де зараз точаться важкі бої і українські підрозділи потроху повернули втрачені позиції, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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