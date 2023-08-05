Украина объявила о военной угрозе в акватории шести портов рф

https://racurs.ua/n185874-ukraina-obyavila-o-voennoy-ugroze-v-akvatorii-shesti-portov-rf.html

Ракурс

Україна 4 серпня оприлюднила прибережне повідомлення, яким оголосила акваторії шести російських портів у Чорному морі такими, що перебувають під воєнною загрозою.

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Про це йдеться у прибережному повідомленні № 118, що опубліковане на сайті Держгідрографії.

У повідомленні зазначається, що йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

Підставою такого оголошення слугує наказ № 5 Військово-морських сил Збройних сил України від 04 серпня 2023 року.

Нагадаємо, СБУ та ВМС ввечері 4 серпня здійснили атаку на російський танкер SIG. Атакуючий дрон ніс 450 кг тротилу. Коли він досяг цілі, сталася детонація, оскільки танкер був завантажений паливом. Танкер рф SIG був збудований у 2014 році, його маса — майже 5 тис. тон.

Раніше надводні дрони-камікадзе атакували десантний корабель рф «Оленегорський горняк», який базувався у Новоросійську. Попри те, що міноборони рф запевняло у відбитті цієї атаки, вранці з’явилися кадри із буксируванням корабля. рф запровадила тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська.