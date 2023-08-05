Летнюю полевую форму для женщин-воинов утвердило Минобороны

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Міністерство оборони України затвердило новий зразок літньої польової форми для жінок-воїнів. Тепер її поставлятимуть у війська.

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Форма підлаштована під будову тіла. На кітель додали куліску для регулювання зайвого об'єму тканини на спині, сам кітель вкоротили, а по боках додали розрізи. На штанах зробили завищену лінію талії з «тунельним» поясом, а під колінами з’явилася еластична стрічка для зменшення ширини штанини.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще торік на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці — уповноваженої президента з питань безбар'єрності: чисельні засідання робочих груп, напрацювання, випробування форми і врешті вона затверджена, — зазначає Міноборони.

На черзі — нові жіночі бронежилети.

Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень будуть затверджені зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних, — зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, нині у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тис. жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передовій, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.