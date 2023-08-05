Оползень в Грузии - число погибших возросло, среди них есть украинка

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На грузинському курорті в Шові 3 серпня стався зсув ґрунту. Відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

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Сьогодні в МЗС України повідомили про загибель українки, продовжується пошук її дитини. Згодом колеги почали висловлювати співчуття через смерть Аліни Поліковської. У Грузії вона жила з чоловіком та трьома дітьми.

Кількість загиблих через зсув ґрунту 3 серпня в курортному селищі зросла до 14 осіб, повідомили в МВС Грузії.

Після того як з берегів вийшла місцева річка, маси землі накрили двір готелю «Сансет Шові» та кілька будинків поблизу.

Зсув спровокували рясні опади, танення льодовиків та селеві потоки, заявила голова парламентського комітету з питань охорони навколишнього середовища Майя Бітадзе. Фахівці стверджують, що на курорт Шові пішло близько 5 млн куб. твердої маси.

Небезпеки повторення такого стихійного лиха у Шові немає, кажуть експерти. Кліматичний та бальнеологічний курорт Шові знаходиться на висоті 1,5 тис. м над рівнем моря в Онському районі (регіон Рача-Лечхумі та Квема Сванеті).