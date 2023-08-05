Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинская власть прокомментировала ситуацию на Лимано-Купянском направлении после заявлений россии о захвате Новоселовского

Украинская власть прокомментировала ситуацию на Лимано-Купянском направлении после заявлений россии о захвате Новоселовского

5 авг 2023, 17:27
999

Українська влада прокоментувала ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку після заяв рф про захоплення Новоселівського.


.

Ворог 10 разів намагався проводити штурмові атаки в районі Куп’янська, Синьківки, Іванівки, Першотравневого, Новоселівського. Всі його потуги були зупинені, він результату не досяг, — повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

Раніше українські військові телеграм-канали повідомляли, що супротивник днями просунувся на Новоселівському, але втрати села не підтверджували.

Українська влада прокоментувала ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку після заяв рф про захоплення Новоселівського

Українська влада прокоментувала ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку після заяв рф про захоплення Новоселівського

Український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, коментуючи заяви МО рф, повідомив, що «цього села фактично не існує, воно зруйноване постійними бойовими діями, цивільних у селі немає, а територія селища регулярно переходить із рук у руки».

Майже половина боїв на ділянці Лимансько-Куп'янському напрямі фронту відбулася у Серебрянському лісі Луганської області. Про це 2 серпня повідомляв Череватий. За його словами, всього за добу на цій ділянці було 11 боїв.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров