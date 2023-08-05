Украинская власть прокомментировала ситуацию на Лимано-Купянском направлении после заявлений россии о захвате Новоселовского

https://racurs.ua/n185879-ukrainskaya-vlast-prokommentirovala-situaciu-na-limano-kupyanskom-napravlenii-posle-zayavleniy.html

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Українська влада прокоментувала ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку після заяв рф про захоплення Новоселівського.

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Ворог 10 разів намагався проводити штурмові атаки в районі Куп’янська, Синьківки, Іванівки, Першотравневого, Новоселівського. Всі його потуги були зупинені, він результату не досяг, — повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

Раніше українські військові телеграм-канали повідомляли, що супротивник днями просунувся на Новоселівському, але втрати села не підтверджували.

Український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, коментуючи заяви МО рф, повідомив, що «цього села фактично не існує, воно зруйноване постійними бойовими діями, цивільних у селі немає, а територія селища регулярно переходить із рук у руки».

Майже половина боїв на ділянці Лимансько-Куп'янському напрямі фронту відбулася у Серебрянському лісі Луганської області. Про це 2 серпня повідомляв Череватий. За його словами, всього за добу на цій ділянці було 11 боїв.