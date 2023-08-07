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США официально одобрили отправку первой партии Abrams в Украину

США официально одобрили отправку первой партии Abrams в Украину

7 авг 2023, 22:06
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США схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams, заявив головний закупник зброї для армії США Даг Буш.


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Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі, — цитує Буша CNN.

Танки мають прибути на початку осені.

Наприкінці липня повідомлялося, що США планують відправити партію з 6−8 танків до Німеччини. Там вони пройдуть остаточну модифікацію та відправляться до України. В серпні наші військові завершують 10-тижневий курс навчання.

Всього Штати мають поставити нам 31 Abrams, розповідало видання Politico.

Источник: Ракурс


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