США официально одобрили отправку первой партии Abrams в Украину

США схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams, заявив головний закупник зброї для армії США Даг Буш.

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Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі, — цитує Буша CNN.