Минобороны Польши направляет дополнительные силы к белорусской границе

https://racurs.ua/n185963-minoborony-polshi-napravlyaet-dopolnitelnye-sily-k-belorusskoy-granice.html

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Міністерство оборони Польщі погодилося додатково направити до білоруського кордону тисячу військовослужбовців. Напередодні з цим проханням до оборонного відомства звернувся очільник Прикордонної служби Польщі.

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Про це сьогодні повідомляє видання PAP.

Глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак наказав виконати запит командувача Прикордонної служби та направити додаткові військові підрозділи для патрулювання польсько-білоруського кордону та участі в операції «Безпечне Підляшшя».

Нагадаємо, Польща перекидає із заходу на схід країни дві військові бригади. Кордон почали підсилювати після того, як до білорусі стали прибувати найманці сил ПВК «Вагнер». Зараз там служить 2 тис. польських військових.

1 серпня сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами. Міністр національної оборони Польщі скликав Комітет з питань національної безпеки і оборони. У зв’язку з інцидентом він розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили й засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили НАТО. Білоруські гелікоптери зайшли в Польщу на низькій висоті, через що їх не одразу виявили.