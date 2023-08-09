Атаки украинских надводных дронов направлены против самых слабых звеньев российских морских путей снабжения

https://racurs.ua/n185993-ataki-ukrainskih-nadvodnyh-dronov-napravleny-protiv-samyh-slabyh-zvenev-rossiyskih-morskih-putey.html

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Своє сьогоднішнє ранкове зведення військова розвідка Міноборони Великої Британії присвячує аналізу дій українських збройних сил у Чорному морі.

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4 серпня 2023 року, нагадують розвідники, російський торговий танкер «Сіг» піддався атаці і був виведений з ладу в районі Керченської протоки Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель «Оленегірський гірник» і через два дні після невдалої, мабуть, спроби атакувати російські патрульні катери, які супроводжували торгове судно «Спарта IV».

Попри те, що «Сіг» і «Спарта IV» ходять під цивільним прапором, вони вже з давніх-давен були зафрахтовані для перевезення палива та військових вантажів між росією та Сирією.

З 28 лютого 2022 року російські військові судна позбавлені можливості проходити через Босфор (з початку російського вторгнення в Україну Туреччина заблокувала протоки для російських військових судів — Бі-бі-сі), через що угруповання російських військ у Сирії та Середземномор’ї надзвичайно залежить від «Сіга», «Спарти IV» та ще кількох подібних цивільних судів.

Атаки на ці кораблі демонструють, що операції з використанням безпілотних надводних дронів стають дедалі важливішим компонентом ведення сучасної морської війни, а також можуть бути спрямовані проти найслабших ланок російських морських шляхів постачання, вважають у британській розвідці.