Боевик «ЛНР» приговорен к 10 годам заключения, фото: Офис генпрокурора

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Сапера терористичної організації «лнр», який мінував позиції українських військових на Луганщині та Донеччині, засуджено до 10 років ув’язнення.

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Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що зловмисник — житель селища Врублівський Луганської області — у листопаді 2019 року вступив до «2-го армійського корпусу народної міліції лнр». У лавах терористів він став «зв'язківцем», отримав військову екіпіровку та стрілецьку вогнепальну зброю. Під час несення «служби» він охороняв військову частину, обслуговував бойові машини та виконував накази для «посилення обороноздатності лнр».

У вересні 2021 року його призначили «сапером окремої інженерно-саперної роти 2-го АК народної міліції лнр».

Від початку вторгнення рф засуджений у складі окупаційних військ держави-агресора виконував завдання із замінування українських позицій на Луганщині та Донеччині, — зазначають в Офісі генпрокурора. — У кінці травня 2023 року біля Сіверська Бахмутського району його затримали.

Бойовика «лнр» суд визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу).