США переоценивают угрозу войны с рф, путин едва "выживает" воюя с Украиной — экс-посол

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У США переоцінюють загрозу воєнного зіткнення з росією, оскільки російський диктатор володимир путін ледве «виживає", воюючи лише з Україною. Таку думку висловив колишній посол США у росії Майкл Макфол в інтерв’ю „Голосу Америки“.

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За його словами, Вашингтон повинен надати Києву більш потужну зброю, якщо хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Макфол заявив, що передача Збройним силам України далекобійних ракет ATACMS та винищувачів F-16 — необхідна умова для досягнення успіху на полі бою. Також екс-дипломат поділився своїм баченням того, яким адміністрація президента США Джо Байдена бачить завершення війни в Україні.

Окрім цього, питання надання Києву зброї прокоментував колишній командувач військами НАТО в Європі генерал у відставці Бен Годжес.

Так, ми надали багато (зброї — ред.). Але ми відмовляємося заявляти, що хочемо перемоги України, і ми не надаємо те, що справді необхідно… високоточну зброю великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для російських сил і повітряні сили для підтримки наземних операцій», — написав Годжес у Твіттер.

Нагадаємо, адміністрація Байдена 10 серпня звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 млрд дол. на екстрену оборонну допомогу та ще понад 8 млрд дол. на гуманітарну підтримку. З першої суми на оборонну допомогу передбачається виділити 9,5 млрд дол. на військову техніку або поповнення запасів американської техніки, яку вже відправили для ЗСУ. 3,6 млрд дол. пропонується виділити на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України. Гуманітарну підтримку Україні обсягом у 8,5 млрд дол., за запитом, планують виділити Держдепу та Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).