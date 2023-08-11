В Кракове появились наклейки с рекламой ЧВК «Вагнера»

https://racurs.ua/n186099-v-krakove-poyavilis-nakleyki-s-reklamoy-chvk-vagnera.html

Ракурс

У Кракові з’явилися наклейки з рекламою ПВК «Вагнер», поліція розпочала слідство.

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Польське видання Gazeta Krakowska повідомляє, що на вулицях Кракова були помічені наклейки з рекламою російського ПВК «Вагнера», яке вело бойові дії в Україні, зробило спробу заколоту в росії та воює у численних конфліктах в Африці.

Gazeta Krakowska передає з посиланням на члена міської ради Кракова Лукаша Вантуха, що наклейки виявлено на кількох вулицях міста.

На них зображено логотип ПВК «Вагнера», слова англійською мовою «Ми тут, приєднуйтесь до нас» та QR-код, який веде на російськомовний сайт компанії.

У публікації сказано, що, серед іншого, такі наклейки з’явилися в одному з краківських громадських туалетів.

Представник поліції Кракова повідомив виданню, що правоохоронні органи отримали кілька повідомлень про появу наклейок та розпочали розслідування. Вантух також публікує фотографію наклейок у своєму фейсбуці.

Сайт ПВК «Вагнера», на який вказує QR-код із наклейки, повідомляє, які документи необхідні для вербування, але уточнює, що прийом найманців зараз припинено.

Наприкінці липня телеграм-канал ПВК «Вагнера», в якому розміщуються оголошення про роботу в цій структурі, повідомив, що компанія на невизначений термін зупиняє роботу регіональних центрів з вербування найманців. В оголошенні стверджується, що таке рішення ухвалено «у зв’язку з наявністю великого кадрового резерву».

Ще наприкінці червня приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту ПВК «Вагнера» продовжувала вербувати найманців по всій росії.