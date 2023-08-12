"Пшонка-стайл" Петра Симоненко - в сети появились фото имения экс-лидера коммунистов

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Служба безпеки України провела слідчі дії у селі Березівка біля Макарова, в особняку екс-народного депутата України, колишнього першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України Петра Симоненка.

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Колишньому головному комуністу країни 11 серпня СБУ оголосила про підозру.

Саме з цього будинку у перші дні вторгнення росії, за даними слідства, Симоненка з сім'єю російський спецназ «евакуював» до росі.

У маєтку співробітники СБУ побачили ставок, мармур, золото, розгорнутий червоний прапор та предмети розкоші. Помітили також чиюсь «будьонівку».

11 серпня СБУ повідомила про підозру Симоненка, який підтримав агресію проти України і втік до росії під час повномасштабного вторгнення.

На період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії щодо його «евакуації» до країни-агресора. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф.

Після прибуття російських спецпризначенців екс-нардеп особисто їх зустрічав, а потім «розквартирував» у власному будинку.

Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію білорусі.

Звідти він переїхав до росії, де його призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання «Союз комуністичних партій — комуністичної партії радянського союзу», підконтрольного російській компартії на чолі з її лідером — депутатом держдуми рф Геннадієм Зюгановим.

Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

У жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій «22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі.

Під час свого виступу на «форумі» Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність ЛНР/ДНР, — сказано у повідомленні СБУ.

Крім того, за даними слідства, 21−22 квітня 2023 року Симоненко взяв участь у з’їзді «антифашистського форуму», який відбувся у Мінську. Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї рф.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.