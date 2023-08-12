Белый дом по-другому оценивает наступление ВСУ, чем о нем пишут медиа – посол Маркарова

https://racurs.ua/n186105-belyy-dom-po-drugomu-ocenivaet-nastuplenie-vsu-chem-o-nem-pishut-media-posol-markarova.html

Ракурс

Є велика різниця між тим, що пишуть про контрнаступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США.

.

Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю LB.ua.

Є велика різниця між тим, що пишуть про наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США, в Держдепі, у Пентагоні та в Об'єднаному комітеті начальників штабів. Оцінка Білого дому, міністра оборони Остіна та голови Об'єднаного комітету штабів Міллі є досить позитивною, — сказала Маркарова.

Маркарова зазначила, що всі американські високопосадовці розуміють, що українські військові нині проводять найскладнішу операцію з часів Другої світової війни і що Україні протистоїть брутальний і чисельний агресор.

Влада США знає, що кожен поступ, кожен звільнений кілометр, кожне просування на всіх напрямках, і навіть те, що ми просто не даємо росіянам далі просуватися, — це величезний успіх, — зазначила посол.

Маркарова вважає, що, на жаль, наразі ще не можна сказати, що у США перемагає думка про те, що росія має бути зупинена за будь-яку ціну, і всі ресурси потрібно сфокусувати на тому, щоб Україна перемогла, однак завдяки мужньому спротиву українських захисників та чіткій позиції Києва «відбулася значна еволюція у поглядах американської еліти на користь України».

У США суттєво зменшилась кількість експертів, які заявляли, що «потрібно дати можливість путіну зберегти обличчя, — запевняє Маркарова і додає, що для України завдання номер один — заручитися підтримкою Америки у 2024 році.

Вона також розповіла, що на шляху до Вашингтонського саміту відбудуться серйозні дискусії щодо членства України в НАТО.

За її словами, більшість друзів України у США розуміє, що вступ нашої держави до НАТО — це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону.