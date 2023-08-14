В Румынии у курортного поселка Костинешти в море взорвалась мина

https://racurs.ua/n186176-morskaya-mina-vzorvalas-vblizi-kurortnogo-poselka-v-rumynii.html

Ракурс

У Румунії поблизу курортного селища Костінешті в морі вибухнула міна.

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За даними місцевої влади, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула. Внаслідок вибуху серйозних пошкоджень немає, однак у морі може плавати ще одна міна.

Є постраждалий — чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху. Від госпіталізації він відмовився.

Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена.