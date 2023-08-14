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Ракурс
В Румынии у курортного поселка Костинешти в море взорвалась мина

Морская мина взорвалась вблизи курортного поселка в Румынии

14 авг 2023, 13:42
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У Румунії поблизу курортного селища Костінешті в морі вибухнула міна.


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За даними місцевої влади, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула. Внаслідок вибуху серйозних пошкоджень немає, однак у морі може плавати ще одна міна.

Є постраждалий — чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху. Від госпіталізації він відмовився.

Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена.

Источник: Ракурс


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