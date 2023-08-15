Последствия взрыва АЗС в рф, скриншот видео

https://racurs.ua/n186204-35-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-na-azs-v-rossii-video.html

Ракурс

У рф 35 людей загинули і близько 80 постраждали внаслідок вибуху на АЗС у місті Махачкала, який стався вчора, 14 серпня.

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Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням дані медичних служб.

Зазначається, що 63 потерпілих проходять стаціонарне лікування, стан 11 з них оцінюється як тяжкий.

У мнс рф повідомляють, що понад 70 рятувальників продовжують розбирати завали на місці інциденту.

Як раніше повідомляли російські ЗМІ, у Махачкалі ввечері 14 стався вибух на АЗМ «Нефть-24», розташованій в «одному з найлюдніших місць міста». Зазначалося, що, за словами очевидців, що спочатку вибухнув автомобіль з газовим обладнанням у розташованому поряд автосервісі. Після вибуху вогонь перекинувся на АЗС й охопив площу у 500 кв м.

У мвс рф заявили, що вибухнули дві з восьми цистерн із пальним, які були на АЗС. Також повідомлялося, що міг згоріти автобус із людьми.