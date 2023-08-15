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Ракурс
МИД отреагировал на разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на часть территорий

МИД отреагировал на разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на часть территорий

15 авг 2023, 19:58
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Міністерство закордонних справ України відреагувало на репліку керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена, який припустив, що одним із можливих рішень для вступу України до Північноатлантичного альянсу могла б бути «відмова» від частини своєї території на користь країни-агресора росії.


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Про це він Єнссен під час публічної дискусії у норвезькому місті Арендаль.

За словами спікера зовнішньополітичного відомства України Олега Ніколенка, розмови про вступ в НАТО в обмін на відмову від частини територій є «абсолютно неприйнятними».

Ніколенко наголосив, що такі припущення від посадовців НАТО свідомо чи несвідомо грають на руку росії.

Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. В інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО, — додав спікер МЗС.

Источник: Ракурс


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