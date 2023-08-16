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Из порта Одессы вышло первое судно с 16 июля. Фото: Александр Кубраков

Из порта Одессы вышло первое судно с 16 июля — министр

16 авг 2023, 10:48
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З одеського порту у середу, 16 серпня, вийшло перше судно — це відбулося вперше з 16 липня.


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Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України. Корабель тримає курс на Босфор. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що Joseph Schulte перебував в одеському порту з 23 лютого 2022 року, але сьогодні вже вийшов за Воронцовський маяк та прямує до Туреччини. Контейнеровоз перевозить понад 30 тис. т вантажу — 2 тис. 114 контейнерів. Також на борту є продовольство.

З порту Одеси вийшло перше судно з 16 липня. Фото: Олександр Кубраков

З порту Одеси вийшло перше судно з 16 липня. Фото: Олександр Кубраков

Нагадаємо, у липні Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що росіяни підготували секретну «доповідь» для кремля про те, як керівництво країни-агресора зривало зернову угоду. Заходи зі зриву «зернової угоди» були розбиті на декілька етапів.

Источник: Ракурс


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