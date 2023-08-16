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Армия рф обстреляла Херсонщину. Фото:

Армия рф обстреляла Херсонщину, шесть человек ранены

16 авг 2023, 13:39
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Російська армія 16 серпня завдавали ударів по Херсону й області.


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У Херсоні ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Троє осіб дістали поранення. Одним із постраждалих виявився пацієнт медзакладу — 55-річний чоловік, який проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина. Про це 16 серпня повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

А в Зеленівці внаслідок обстрілів постраждав 45-річний чоловік, який працював у полі. Його доправили до лікарні з пораненням ноги. У Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік.

А опівночі армія рф обстріляла Микільське. У власному будинку поранення дістало подружжя — 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, вночі 16 серпня росіяни атакували дронами Shahed село Піски-Радьківські Ізюмського району. Були пошкоджені складські приміщення покинутого підприємства й виникла пожежа на площі 300 кв. м.

Источник: Ракурс


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