Росіяни масово обстріляли прикордоння Харківщини. Фото: МВС

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Армія російської федерації продовжує завдавати ударів по Харківській області.

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Зокрема, під масованим ударом припинилися прикордонні райони. Уночі 16 серпня окупанти завдали атакували дронами Shahed село Піски-Радьківські Ізюмського району. Були пошкоджені складські приміщення покинутого підприємства. Виникла пожежа на площі 300 кв. м. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило в Telegram.

Також вчора ворог гатив по Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах області. У місті Вовчанськ були пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Троє поліцейських дістали поранення. Унаслідок одного з обстрілів виникла пожежа у житловому будинку на площі 300 кв. м.

А в селі Петропавлівка Куп’янського району були зруйновані будинки.

Нагадаємо, вночі 16 серпня російська федерація масовано вдарила «Шахедами» по портовій та зерновій інфраструктурі в Одеській області. Були влучання в одному з портів Дуная, пошкоджено складські приміщення та зерносховища.