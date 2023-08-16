YouTube будет удалять видео с медицинскими фейками, прежде всего об онкологии

https://racurs.ua/n186254-youtube-budet-udalyat-video-s-medicinskimi-feykami-prejde-vsego-ob-onkologii.html

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YouTube видалятиме відео на медичні теми, зміст яких суперечить національним та міжнародним усталеним нормам. Повідомлення про нові правила опубліковано у блозі компанії. Особливу увагу приділять записам, присвяченим онкологічним захворюванням.

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Як йдеться у повідомленні, YouTube розуміє - медицина розвивається і рекомендації можуть змінюватися. Однак у добре вивчених областях є науковий консенсус, і в компанії зосередяться саме на ньому, щоб інформація, що розповсюджується на платформі, не шкодила людям.

У нових правилах YouTube наводяться приклади: зокрема, не можна розповідати про те, що щось можна лікувати за допомогою озонотерапії, гасу, колоїдного срібла та інших засобів, які можуть завдати шкоди здоров’ю. Не можна говорити й про те, що ковіду нібито не існує, вакцини призводять до розладів аутичного спектру або їх використовують для чипування людей.

За заявою представників компанії, докладні правила з’являтимуться для дедалі більшої кількості станів та методів лікування. Вибираючи нову тему, YouTube врахує, наскільки вона важлива для суспільства, чи є офіційна позиція щодо цього і як часто можна зустріти некоректну інформацію з цієї теми. Під це визначення підходять онкологічні захворювання, і контентом на таку тему в першу чергу займуться компанії.