Из-за ремонта в Перемышле отменят или изменят график движения поездов для украинцев за границей

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Ракурс

Польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі.

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«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни графіку руху кількох важливих для українців за кордоном поїздів.

Поїзди № 89/90 Київ — Перемишль та № 73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

З 3 вересня «Укрзалізниця» призначить новий поїзд № 119/120 Київ — Хелм. Він стане вже третім щоденним поїздом до надзвичайно популярного Хелма.

Це денний поїзд (ніякого проходження кордону серед ночі!), що вирушатиме з Києва о 06.28, прибуття до Хелма о 17.27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02).

Зворотно відправлення з Хелма о 10.23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06.05 — Хелм 08.42), прибуття до Києва о 22.45.

Цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23.00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень).

По пʼятницях та суботах протягом «місяця ремонтів» у Польщі (тобто відправленням із Києва 7−8, 14−15, 21−22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

діючого № 705/706 Київ — Перемишль;

нового № 707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22.17, Перемишль 6.23, зворотно з Перемишля об 11.15, прибуття до Києва о 20.41).

У зазначені шість днів поїзди № 53/54 Київ — Перемишль, № 89/90 Київ — Перемишль, № 31/32 Запоріжжя — Перемишль, № 35/36 Одеса — Перемишль, № 73/74 Харків — Перемишль, № 715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані.

Графік ремонтів у вересні зачепить і розклад руху поїздів № 54 та № 36.

№ 54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

№ 36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

В «Укрзалізниці» констатують, що попри ремонти поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні зросте завдяки новому рейсу на Хелм (окрім трьох пар вихідних).

По завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість «польських» квитків зросте одразу на 10%.

Квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 8.00 щоранку (окрім Варшави, яка «стартує" окремо о 9.00). Перевізник просить пасажирів не шукати квитки в третіх осіб втридорога — вони в рівних умовах доступні всім в офіційному застосунку «Укрзалізниці».