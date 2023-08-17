Пустились берега — на Киевщине у наркоторговцев изъяли более 20 т «товара»

https://racurs.ua/n186285-vo-vse-tyajkie-na-kievschine-u-narkotorgovcev-izyali-bolee-20-t-tovara.html

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Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон.

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У бандитів вилучили понад 20 т прекурсорів для виготовлення «товару» і майже 150 кг психотропної речовини — мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.

У прес-службі СБУ розповіли 17 серпня про багатоетапну спецоперацію. У березні Служба безпеки затримала організатора злочинної групи, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів. Ним виявився колишній силовик з підрозділу Національної поліції по боротьбі наркозлочинністю.

До наркосиндикату він залучив свого колишнього колегу. Той допомагав підшукувати контрабандистів для прихованого перевезення заборонених речовин через так звану «зеленку».

На завершальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали на Київщині третього учасника угруповання, який забезпечував «комунікацію» наркоділків зі спільниками.

За даними слідства, фігуранти отримували «товар» для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській областях, які виготовляли промислові обсяги мефедрону. Усі троє під вартою.