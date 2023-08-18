Неизвестный дрон снова атаковал Москву. Фото:

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Ракурс

Вибухи в Москві та Підмосков’ї було чути вночі 18 серпня.

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Очевидці стверджують, що в небі були помічені дрони, працювала російська ППО. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську. Крім того, потужний вибух прогримів у кварталі «Москва-Сіті» в районі веж «Еволюція» та «Федерація». Про це пишуть російські Telegram-канали.

Пишуть, що один із дронів впав на «Експоцентр» на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Внаслідок цього пошкоджено близько 30 кв. м будівлі.

Московська влада вже відреагувала на вибухи. Мер Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО і «серйозних руйнувань будівлі не зазнали».

Міністерство оборони росії вже традиційно заявило, що нічну атаку безпілотника по Москві нібито організувала Україна і стверджує, що дрон збила ППО.