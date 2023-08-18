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Замглавы Налоговой службы пытались убить. Фото: Даниил Гетманцев в Telegram
Покушение на замглавы Налоговой службы совершили в Киеве (ФОТО)https://racurs.ua/n186307-pokushenie-na-zamglavy-nalogovoy-slujby-sovershili-v-kieve-foto.htmlРакурс
Заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура намагалися вбити.
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Невдалий замах на заступника Сокура стався вчора, 17 серпня у центрі Києва. Замовниками убивства були «схемщики», що втратили «бізнес» та перейшли межу. Податківця вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Про це 18 серпня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз, — пояснив нардеп свою новину.
Нагадаємо, російська армія двічі намагалася вбити начальника Сил територіальної оборони Ігоря Танцюру. Остання спроба була 2 травня — тоді окупанти обстріляли колону автівок, зокрема влучили в авто, в якому мав бути командир.
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