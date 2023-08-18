Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Замглавы Налоговой службы пытались убить. Фото: Даниил Гетманцев в Telegram

Покушение на замглавы Налоговой службы совершили в Киеве (ФОТО)

18 авг 2023, 09:50
999

Заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура намагалися вбити.


.

Невдалий замах на заступника Сокура стався вчора, 17 серпня у центрі Києва. Замовниками убивства були «схемщики», що втратили «бізнес» та перейшли межу. Податківця вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Про це 18 серпня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз, — пояснив нардеп свою новину.

Заступника голови Податкової служби намагалися вбити. Фото: Данило Гетманцев у Telegram

Заступника голови Податкової служби намагалися вбити. Фото: Данило Гетманцев у Telegram

Нагадаємо, російська армія двічі намагалася вбити начальника Сил територіальної оборони Ігоря Танцюру. Остання спроба була 2 травня — тоді окупанти обстріляли колону автівок, зокрема влучили в авто, в якому мав бути командир.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров