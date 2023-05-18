Командувач ТРО Танцюра пережив два замахи - УП

https://racurs.ua/ua/n183156-komanduvach-tro-tancura-perejyv-dva-zamahy-up.html

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Армія рф двічі намагалася вбити начальника Сил територіальної оборони Ігоря Танцюру.

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Остання спроба була 2 травня. Про це написала 18 травня «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у військових колах. Тоді окупанти обстріляли колону автівок, зокрема влучили в авто, в якому мав бути Танцюра.

Однак командувач того дня сів у машину супроводу, якій вдалося виїхати з-під обстрілу.

Про вдалий замах на Танцюру раніше розповів ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин. За його словами, з артилерії знищили броньовану автівку, де мав бути командувач тероборони. Однак у Силах тероборони цю заяву спростували: «Всі живі та здорові»

Джерела УП зазначили, що це була друга спроба вбити Танцюру. Перед тим українська сторона перехопила дані росіян, згідно з якими вони в деталях знали маршрут пересування командувача на фронті протягом кількох днів. Тоді встигли внести зміни до маршруту. В обох випадках невідомо, від кого росіяни отримали інформацію.

Танцюру призначили командувачем Сил тероборони ЗСУ у травні 2022 року. В різні роки він керував 169 навчальним центром ЗСУ «Десна», був начальником штабу Антитерористичної операції (АТО), а згодом — штабу Операції об'єднаних сил (ООС). Також був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.