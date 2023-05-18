Метеорологи оновили прогноз на п'ять років

https://racurs.ua/ua/n183155-meteorology-onovyly-prognoz-na-p-yat-rokiv-zemlya-y-dali-nagrivaietsya.html

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Останні вісім років були найтеплішими в історії планети, а Європа та Китай минулого року пережили небачено спекотне літо.

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Що буде далі, розповіли метеорологи та запропонували всім готуватися до нових катаклізмів через зміну клімату, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Свіжий п’ятирічний прогноз Всесвітньої метеорологічної організації ООН, опублікований у середу, 17 травня, вийшов похмурішим за попередні. Імовірно, на 98% він обіцяє, що середня температура у 2023−2027 роках виявиться вищою, ніж у минулій п’ятирічці, а рекорд 2016 року — найспекотнішого за всю історію спостережень — буде побитий.

Температури на планеті продовжать підвищуватися, а звичний нам клімат все далі йтиме в історію, — сказав Леон Хермансон, один з учених, що працювали над прогнозом.

Причина потепління — людство, і воно поки що не може впоратися з руйнівними наслідками своєї діяльності, додав генсек ВМО Петтері Таалас.

Висновок такий: ми досі не змогли обмежити глобальне потепління і рухаємось у протилежний бік, — сказав Таалас, представляючи прогноз. — Наслідки для здоров’я, довкілля, доступності їжі та води будуть далекосяжними. До цього треба готуватись.

Зміна клімату призводить до збоїв у системі охолодження і циркуляції води та повітря на планеті. Почастішають посухи, морози, урагани, лісові пожежі та повені. Підсумок — зростання бідності, вимушена міграція та зайві витрати, що посилює й без того тендітне відновлення добробуту у світі після пандемії ковіду та енергетичної та продовольчої криз, спричинених вторгненням росії в Україну.

Спека вбиває людей

Генсек Таалас нагадав, що минулого літа надмірна смертність у період рекордних температур у Європі перевищила 15 тис. людей. У 2010 році жертв було 50 тис., переважно в росії, а спека 2003 року забрала 75 тис. життів.

Дві погані новини: Ель-Ніньо та Арктика

Впевненість у тому, що майбутня п’ятирічка стане рекордно спекотною, метеорологам надають два факти.

По-перше, на зміну феномену Ла-Нінья, що тривав аж три роки (зниження температур у Тихому океані) йде Ель-Ніньо, що має рівно протилежний ефект: поверхня океану нагрівається, що посилює загальне потепління, викликане парниковими газами в атмосфері.

Традиційно Ель-Ніньо формується ближче до осені та призводить до потепління наступного року. Однак це явище є тимчасовим і локальним, воно не змінює загальної кількості енергії, що визначає клімат на планеті.

Набагато неприємніше потепління на полюсах, оскільки воно загрожує втратою крижаного покриву. І в новому прогнозі немає хороших новин для білих ведмедів, європейців і росіян, які більше за інших страждають від підвищення температур у близькій їм Арктиці. Це другий факт, що підкріплює похмурий прогноз на п’ятирічку.

Прогноз показує, що потепління в Арктиці, що вже спостерігається, тільки посилиться. Танення льоду та снігу прискориться, що, своєю чергою, призведе до подальшого підвищення температур, — описав хибне коло генсек ВМО Таалас.

Все це позбавляє світ надії досягти першої мети Паризької угоди, підписаної майже всіма країнами світу, — спробувати утримати глобальне потепління в межах 1,5°С, а якщо не вийде, не допустити підвищення температури на два градуси порівняно з середньою доіндустріальною епохою.

Середньорічна температура на планеті вже вище за цей рівень на 1,2°C, і в найближчі п’ять років вона таки перевищить заповітні 1,5°С (нехай і тимчасово) з ймовірністю 66%, йдеться у свіжому прогнозі.

Для боротьби зі зміною клімату, весь світ домовився скоротити викиди парникових газів. Справи поки що не встигають за словами, але навіть якщо негайно нейтралізувати викиди, несприятливі наслідки глобального потепління виявлятимуться ще кілька десятиліть, — нагадав Таалас.

Прогноз наочно демонструє, що зміна клімату продовжується, і якщо прибрати змінні на кшталт Ла-Ніньї та Ель-Ніньйо, картина однозначна: ми знову рухаємося не в тому напрямку, вважають у ВМО.