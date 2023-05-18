ЗСУ за добу просунулися на відстань до 1,7 км на флангах Бахмута

https://racurs.ua/ua/n183154-zsu-za-dobu-prosunulysya-na-vidstan-do-1-7-km-na-flangah-bahmuta.html

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Сили оборони просунулись до 1 тис. 700 м на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Він зауважив, що це відбувається попри відсутність переваги українських сил в особовому складі, техніці та боєприпасах. За добу на Бахмутському напрямку окупанти втратили 130 бійців загиблими, 145 пораненими, четверо потрапили до полону.

За словами Сергія Череватого, Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України.

Противник понад все намагається взяти це майже знищене ним місто. 487 разів ворог завдавав удари реактивною артилерією по наших позиціях, відбулося 25 боєзіткнень, шість авіанальотів, знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, четверо потрапили до полону. Також знищено САУ «Мста», БПЛА «Орлан-10» і вісім бойових складів з боєприпасами, — повідомив він.

Попри обмежений характер українських контратак в районі Бахмута, російські війська втрачають ініціативу на цьому напрямку, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові 46 бригади, яка воює у Бахмуті розповіли у своєму ТГ-каналі, що «триває наша активність на флангах». Це зараз найперспективніший напрямок із прицілом на Кліщіївку, Дубове-Василівку, Курдюмівку і вздовж траси Слов’янськ-Бахмут.

Противник основним напрямком зробив Бахмут — сили оборони змушені відходити з міста на нові рубежі оборони, знищуючи окупантів.