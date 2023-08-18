Глава российского ЦИК заявила, что РФ не нужна демократия - новости россии

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Демократія на Заході є «не владою більшості, а владою меншості». Про це заявила голова Центрвиборчкому рф Елла Памфілова під час виступу на форумі «Територія смислів».

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За її словами, росії демократія у такому розумінні не потрібна.

Під час виступу Памфілової один з учасників форуму попросив її прокоментувати слова прес-секретаря Дмитра Пєскова про демократію.

На початку серпня у бесіді з газетою The New York Times представник Кремля заявив, що «президентські вибори — це не зовсім демократія, це дорога бюрократія», а чинного президента рф володимира путіна на виборах у 2024 році буде переобрано «з більш ніж 90% голосів».

Пізніше він сказав, що американські журналісти все «перекрутили».

Для мене, що таке демократія — це просто механізм, спосіб формування влади шляхом виборів. Що зараз відбувається на Заході: це демократія — не влада більшості, це влада меншості. Я б погодилася з Дмитром Сергійовичем, у нас точно не така система, як на Заході, і не треба нам [такої], — відповіла Памфілова на це запитання.

Глава ЦВК також заявила, що західна демократія «деградувала». За її словами, російський Центрвиборчком — «одне з найефективніших відомств» у країні.

З мінімальними витратами ми вирішуємо максимально ефективно нові завдання. І я думаю, що багатьом відомствам варто повчитися, — додала вона.

У липні на зустрічі з путіним Памфілова заявила, що президентські вибори 2024 року — це «наша електоральна лінія фронту».

Чергові президентські вибори в росії мають відбутися 17 березня 2024 року. Володимир Путлєр офіційно поки що не оголошував, чи візьме він у них участь. За інформацією джерел «Медузи», в адміністрації президента мають намір домогтися цифр, які б свідчили про «тотальну підтримку» путіна.