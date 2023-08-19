Зеленский в Швеции начал переговоры с премьером

https://racurs.ua/n186352-zelenskiy-v-shvecii-nachal-peregovory-s-premerom.html

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Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішнього візиту до Швеції розпочав переговори з прем'єр-міністром дружньої країни Ульфом Крістерссоном.

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За даними шведських ЗМІ, Крістерссон зустрів Зеленського у своїй заміській резиденції Харпсунд. У складі української делегації були кілька міністрів, але не уточнюється, хто саме.

Зі шведського боку в переговорах беруть участь голова Міністерства закордонних справ Тобіас Більстрьом, міністр зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл, цивільного захисту Карл-Оскар Болін та оборони Пол Йонсон.

Пріоритет Зеленського — співпраця в сфері оборони, зокрема «потужні» шведські бойові машини піхоти CV-90.

Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні, — зазначив він.

Нагадаємо, 19 серпня президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Заплановані зустрічі з премʼєром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.