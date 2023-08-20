Российская лунная станция разбилась

https://racurs.ua/n186379-ona-razbilas-lunnoy-stancii-roskosmosa-bolshe-net.html

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Російська місячна станція «Луна-25», попередньо, зіштовхнулася з Місяцем і розбилася, повідомив «Роскосмос».

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Попри санкції, росія 10 серпня змогла запустити на Місяць посадковий апарат «Луна-25», перший місячний зонд за 47 років. Попередня місія, «Луна-24», здійснилася у 1976 році, коли СРСР доставив на Землю 170 грамів зразків місячної породи.

Проте вже вчора «Роскосмос» повідомив, що станція «Луна-25» у зв’язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу перейшла на не розрахункову орбіту і зіткнулася з Місяцем. Місія припинила своє існування.

«Луна-25» — це перша в сучасній історії росії місячна місія. Попередню станцію «Луна-24» запускали у 1976 році при Радянському Союзі. Планувалося, що 21 серпня «Луна-25» сяде на Південному полюсі Місяця, на північ від кратера Богуславського. Основні її завдання — перевірка технології мʼякої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника Землі та розвідка ресурсів.

Готувалися довго, профукали все за одну мить — і це майбутнє Московії, як вони називали цей політ.